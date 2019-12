Ultimo week end prima del Santo Natale con varie proposte di intrattenimento nel centro di Diano Marina, ricco di luci e colori, per accompagnare lo shopping (negozi ovviamente aperti tutti i giorni) ed accogliere i primi turisti in arrivo per le festività. A dominare piazza Martiri della Libertà, davanti a palazzo civico, è sempre il maxi albero luminoso, intorno al quale hanno trovato spazio, oltre alla simpatica slitta di Babbo Natale, tanti fiori e gli alberi addobbati dalle scuole del comprensorio per l’ormai classico concorso.

Domani, sabato 21, dalle ore 17, va in scena il secondo appuntamento di The Christmas Time, format che prevede con musica dal vivo con due band (Ponente Folk Legacy e The Groove), il profumo delle caldarroste, dei dolci caramellati e delle delizie a tema natalizio, inoltre attività di animazione, con truccabimbi e la futuristica casa di Babbo Natale, che non mancherà di incuriosire i più giovani, che potranno consegnare direttamente le loro letterine, e i passanti. L’iniziativa è promossa dalla Confcommercio del Golfo Dianese, con il coinvolgimento dei militi della Croce Rossa Italiana, sotto la direzione artistica di Carmine Esposito.

Sempre domani, alle ore 19, i bambini delle classi 4a e 5a Elementare del Catechismo di Diano Marina saranno protagonisti, presso la cappella della SS. Annunziata (viale Matteotti 16) di un piccolo e festoso concerto natalizio, con ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al Fondo di solidarietà della Parrocchia di Diano Marina a beneficio delle famiglie in difficoltà.

Sul fronte culturale, ancora sabato 21, alle ore 16, l’appuntamento è presso la sala conferenze “Margherita Drago” di Palazzo del Parco, con l’incontro sul tema “Natività e dintorni nell’arte sacra del Golfo Dianese”, a cura di Anna Marchini, storica del territorio. Prima dei saluti, è previsto il brindisi natalizio e lo scambio degli auguri a cura dello staff del Museo Civico del Lucus Bormani.

Per quanto riguarda le iniziative continuative, prosegue la mostra collettiva “Forma e colore”, presso Palazzo del Parco (sala mostre R. Falchi, da martedì a sabato, dalle ore 15.30 alle 19, festivi su prenotazione) e resta aperta tutti i giorni (ore 10-12.30 e 15-24), salvo che per problemi legati al maltempo, la pista di pattinaggio su ghiaccio (la più grande del ponente ligure, oltre 350 mq), ribattezzata “Christmas on ice”, allestita sul Molo delle Tartarughe.

Ad esse si aggiunge, da domani, la possibilità di visitare il tradizionale presepe artistico allestito presso l’Oratorio della SS. Annunziata, sito sulla via Aurelia, di fronte all’ingresso del porticciolo turistico, dalla omonima Confraternita. Le visite si potranno effettuare sino al 6 gennaio nei seguenti orari: 10-12 e 15-18. Da un paio di giorni fa bella mostra di sè anche il presepe stilizzato (su maxi pannelli colorati, illuminati durante le ore serali) realizzato dalla Famia Dianese, per mano dell’artista Aldino Gramondo, presso i giardini di piazza Dante, a fianco della Chiesa Parrocchiale.

Il programma completo – Ulteriori dettagli e il calendario completo sono disponibili sul sito turistico del Comune di Diano Marina: https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi-news

Iat – L’ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Genala, a fianco della chiesa parrocchiale, è aperto sino al 19 gennaio con il seguente orario: 9-12 e 15-18, tutti i giorni, inclusi festivi (chiuso solo il lunedì).