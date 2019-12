Bilancio di Previsione 2020/22 illustrata dal Sindaco Scullino ( dal min 42 del video) il sindaco ha ribadito l’assenza di aumento delle tasse e il mantenimento dei servizi. Sono intervenuti il dottor Padovan che ha illustrato il bilancio in maniera tecnica ( dal min 50 del video )

Aumento delle aliquote TAri dal minuto 37 del video ad illustrare la pratica il dirigente Grassano nessun intervento. 2% per il primo anno visto il nuovo sistema di gestione comprensoriale di raccolta rifiuti.

Si è tenuto questa sera a Ventimiglia il consiglio comunale sul Bilancio di Previsione erano 13 i punti all’ordine del giorno discussi in 1 ora e 36 minuti dalla assise cittadina ecco lo streaming