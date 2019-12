Alcuni filmati a luci rosse con protagonista una coppia di Ventimiglia sono stati inviati attraverso chat sui cellulari, venendo così visionati da numerose persone. Uno dei diretti interessati, che ha effettuato ingenuamente l’invio ad un amico, su Facebook ha detto che il video è stato diffuso illegalmente ed ha chiesto rispetto per la propria vita privata, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta