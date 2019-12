Sabato 21 dicembre, presso la sala Polivalente di Vallecrosia (solettone sud), alle ore 16, vi sarà la presentazione di due libri dedicati al ricordo del Cap. Pilota delle Frecce Tricolori Valentino Jansa, che sacrificò la sua vita per evitare che l’aereo che pilotava, divenuto incontrollabile, finisse sul centro abitato di Palmanova e, in particolare, su un asilo. Questo avvenne il 22 settembre del 1971. Il suo gesto eroico fu ripreso da tutti i media dell’epoca e divenne anche oggetto di una “striscia” del Corriere dei Piccoli.

Saranno presenti Maria Luisa Bozzolo, autrice del libro “Volare è il mio destino” e Guido Di Giampaolo, esperto aeronautico. Modererà Luigi Amorosa, socio del 108* Club Frecce Tricolori.

“Per ricordare Valentino Jansa non c’è modo migliore che approfondire quanto i due autori hanno scritto – commenta Luigi Amorosa – ma non sarà una commemorazione, anzi, grazie anche alla proiezione di video dell’epoca, sarà un occasione per entrare nel vivo di quelli che possiamo considerare i primi anni della pattuglia, fondata nel 1961”

