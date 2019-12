Causa allerta meteo rosso emanato per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre, il previsto percorso guidato nella Pigna di Sanremo con animazioni teatrali in dialetto è annullato e rinviato a data de destinarsi. Resta invariato l’appuntamento del 28 dicembre, sempre con partenza alle ore 16 dal Piazzale Santa Tecla.

