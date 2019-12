Stamani alle 10 nella chiesa di Santa Devota a Montecarlo vengono celebrati i funerali di Riccardo Pizzi, mancato a soli 56 anni, a causa di un malore improvviso. Pizzi, milanese d’origine, viveva tra Roquebrune, in Costa Azzurra, e l’estremo Ponente ligure. La sua scomparsa ha provocato un forte cordoglio tra i tantissimi amici e conoscenti, che in provincia di Imperia e non solo, lo ricordano con affetto, avendolo apprezzato anche come fotografo (nel 2016 aveva fondato un studio fotografico e multimediale: Webstudio06), cantante e blogger

