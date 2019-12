Nel processo relativo alla morte dell’imprenditore Mauro Feola, annegato a 50 anni nella spiaggia del Ramoino ad Imperia nel tentativo di salvare il figlio in difficoltà con il mare grosso, è in corso una trattativa per il risarcimento tra le parti civili. L’indennizzo ai familiari di Feola della compagnia “Unipol Sai” che assicurava la spiaggia “Papeete Beach” si aggira sui 300 mila euro. Dal processo uscirà la titolare Rossella Gobbi, restano in giudizio i bagnini Aldo De Notaris e Caterina Pandolfi, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati