Originario di Busca nel Cuneese, Prezzemolo è il protagonista della narrazione letteraria del Centro “Uomini e Lupi” di Entracque. Inizio alle ore 16.30 presso il punto di ristoro dell’Agriturismo, ad Agaggio Inferiore, con merenda a tema e a seguire spettacolo per tutti.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta