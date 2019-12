In relazione all’ultimo bollettino Arpal- Protezione Civile che dirama allerta rossa dalle ore 8 alle 21 di domani , si comunica che domani rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado .

