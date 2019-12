IL SINDACO DI VENTIMIGLIA

VISTE:

• la Legge 24/02/1992 n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” che individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia;

• il Decreto Legislativo 31/03/1998 n.112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della Legge 15/03/1997 n.59;

• la Legge Regionale 17/02/2000 n.9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione Civile ed Antincendio”;

• la normativa regionale sulla gestione dell’emergenza;

• il Documento Guida approvato dalla G.R. con deliberazione n. 1074 del 05/08/2013 e le varie disposizioni del citato Settore Protezione Civile ed Emergenza della Regione Liguria;

•il Piano Comunale di Emergenza e di Protezione Civile approvato con deliberazione del 28/02/2017 n.6 del Consiglio Comunale;

•l’Ordinanza Sindacale n. 230 del 18/10/2017;

• la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

• l’art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO

• che generalmente per conoscenza scientifica gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro territorio non possono essere previsti in maniera precisa sia per ora, che luogo e intensità e portata;

• che sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrogeologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di soggetti deboli (minori) i cui

spostamenti determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa, nonché lo stazionamento di persone all’interno di locali o in aree soggette a potenziale allagamento;

CONSIDERATO che in data 15/10/2015 è entrato in vigore il nuovo sistema di allertamento meteo approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1057 del 06/10/2015, recepito dalla Delibera di Consiglio di cui sopra, con il quale la Regione Liguria passa al sistema di allertamento con colori per il rischio idrogeologico, idraulico e nivologico, in particolare adottando le seguenti novità:

• la sostituzione della denominazione numerica delle allerte (ex allerta 1-2) con una scala cromatica che identifica le criticità e il livello di allerta;

• il passaggio da due livelli di allerta (ex 1 e 2) a tre livelli (gialla, arancione e rossa), con le conseguenti attivazioni pianificate e diversificate sulla base dello scenario previsto;

• l’emissione di allerta idrogeologica per temporali a seguito della previsione in termini di probabilità di accadimento dei rovesci/temporali forti, anche organizzati e/o stazionari – l’allerta per temporali è

strutturata in due soli livelli (giallo e arancione, quest’ultimo individuato come livello massimo per tali fenomeni) quando tali fenomeni NON sono inseriti in un contesto di piogge diffuse;

RICHIAMATE:

• la delibera di Giunta Regionale n. 498 del 27/03/2015 ad oggetto “Adozione dello schema di aggiornamento del sistema di allertamento e delle linee guida per la pianificazione di Protezione Civile”.

• la delibera di Giunta Comunale n. 244 del 13/10/2016 all’oggetto “ DGR 1057 del 06.10.2015 –

Procedura Comunale di allertamento idrogeologico per piogge diffuse/temporali – Aggiornamento”

con la quale sono state approvate:

le novellate procedure operative per la pianificazione a livello comunale di allertamento idrogeologico per piogge diffuse/temporali e la definizione delle soglie pluviometriche/idrometriche,

aggiornate alle disposizioni di cui alla DGR n. 1057 del 6.10.2015;

aggiornate alle disposizioni di cui alla DGR n. 1057 del 6.10.2015; le linee di indirizzo per l’informazione e comunicazione nell’ambito della prevenzione generale di protezione civile per piogge diffuse e/o temporali, vento forte e mareggiate, con le quali sono individuate le fase operative di attenzione, di pre – allarme e allarme da attuarsi per la gestione dell’emergenza, nonché le norme di autoprotezione della popolazione, oggetto di specifica ordinanza

sindacale, per competenza da adottarsi;

RITENUTO pertanto necessario adeguare le specifiche misure di Protezione Civile e di tutela della pubblica incolumità da attuarsi in relazione all’emissione degli stati di Allerta Gialla/Arancione/Rossa

da parte della Regione Liguria Settore Protezione Civile;

RAVVISATA, ai sensi di legge, la propria competenza in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, sulla base della suddetta pianificazione di emergenza;

ORDINA

dalla validità e per tutta la durata dello stato di ALLERTA ARANCIONE/ROSSA, emanata dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, per piogge diffuse e/o temporali, e per tutta la durata della stessa, le seguenti misure per il territorio del Comune di Ventimiglia:

• CHIUSURA DELLE SCUOLE di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private;

• CHIUSURA DEI LOCALI interrati e seminterrati proprietà pubblica in uso alle Associazioni;

• CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI del territorio;

• CHIUSURA DEL CAMPO DA TENNIS DI PEGLIA ;

• CHIUSURA DEL CAMPO DA CALCIO DI PEGLIA;

• CHIUSURA DI TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE PUBBLICHE (Palaroya, Palabiancheri,

Palestre di via Vittorio Veneto Ex Gill);

• CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI Tommaso Reggio

• CHIUSURA DEI SOTTOPASSI posti nelle aree allagabili Peglia e Pontino di Trucco;

• CHIUSURA CIMITERI CITTADINI;

• CHIUSURA AL PUBBLICO DI BIBLIOTECHE E MUSEI;

• ANNULLAMENTO MERCATI SIA SETTIMANALI CHE GIORNALIERI, FIERE,

ad eccezione del Mercato Coperto che dovrà essere chiuso solo in caso di Allerta Rossa.

INOLTRE

• VALUTA LA NECESSITA’ DI DISPORRE LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E/O PEDONALE DI DETERMINATE STRADE O AREE PER RAGIONI DI SICUREZZA OVVERO PER CONSENTIRE UN MIGLIOR INTERVENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO, ED IN PARTICOLARE:

• DISPONE L’EVENTUALE CHIAMATA IN SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE

SECONDO LE DIVERSE NECESSITA’.

ORDINA

dalla validità e per tutta la durata dello stato di ALLERTA/ATTENZIONE, emanata dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria, per vento forte la seguente misura per il territorio del Comune di Ventimiglia:

• CHIUSURA CIMITERI CITTADINI

• CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI Tommaso Reggio

• DISPONE L’EVENTUALE CHIAMATA IN SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE

SECONDO LE DIVERSE NECESSITA’

RAMMENTA E RICHIAMA

l’osservanza delle norme di autoprotezione a salvaguardia della popolazione da adottarsi da parte dei cittadini in relazione a diverse possibili situazioni di rischio e sospensione di attività, quali il divieto di sosta in locali interrati e/o seminterrati in presenza di allerta arancione/rossa, il divieto di operare negli alvei dei fiumi e in aree soggette a dissesto idrogeologico così come indicate nei Piani di Bacino nonché nelle tavole grafiche allegate al Piano di Protezione Civile, consultabili sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia al seguente indirizzo: www.comune.ventimiglia.it nella sezione Protezione Civile oppure scaricando l’App “ComuneVentimiglia AllertaMeteo” disponibile su Play Store (per Android) e Apple Store (per Iphone).