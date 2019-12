A Sanremo quando piove l’acqua si infiltra in più punti al Palafiori in corso Garibaldi, creando gocciolamenti e disagi, tanto da far scattare l’allarme in vista del Festival a febbraio. Il Comune prevede interventi urgenti per tamponare le falle più evidenti ed un check-up per redigere un progetto di risanamento globale. Alla “Glorio Costruzioni” per 30 mila euro sono stati affidati lavori da eseguire subito dopo le feste, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

