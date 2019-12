Sulla base di un esposto anonimo, presentato nel 2016, è nata l’indagine della Finanza che ha portato a ipotizzare una maxi truffa ai danni della Rai attraverso i rimborsi spese gonfiati per le trasferte a Sanremo durante Festival e Milano-Sanremo. Per la Finanza il titolare dell’Hotel Bel Soggiorno avrebbe omesso di contabilizzare, tra il 2013 ed il 2017, ricavi per circa 700 mila euro, relativi a fatture emesse a favore di dipendenti Rai. In totale è scaturita una cinquantina di avvisi di garanzia a lavoratori della Rai, albergatori e ristoratori sanremesi, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

