Domani sera “Sanremo Giovani” decreterà gli 8 finalisti che si daranno battaglia tra le Nuove Proposte a febbraio (4-8 febbraio). “I giovani sono stati il mio primo pensiero, volevo ripartire da loro, per dare vita a un Sanremo che rispetti la tradizione e guardi alla realtà discografica” dice il conduttore e direttore artistico Amadeus. Sarà la giuria tv composta da Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Carlo Conti, Gigi D’Alessio, insieme alla Commissione del Festival, alla giuria demoscopica e al televoto a decidete i nomi degli 8 finalisti.

“I giovani sono stati il mio primo pensiero, volevo ripartire da loro, per dare vita a un Sanremo che rispetti la tradizione e guardi alla realtà discografica” dice Amadeus