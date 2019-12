Ha ottenuto pieno successo il Concerto di Natale promosso dal Circolo Ligustico nell’ambito delle manifestazioni dell’Assessorato al Turismo, domenica 15 dicembre. Il salone di Palazzo Roverizio non è riuscito contenere tutto il pubblico accorso per assistere all’esibizione dell’Orchestra a plettro del Circolo Mandolinistico “Euterpe”, e molte persone hanno rinunciato ad entrare. Quindici elementi tra mandolini, mandole, chitarre e contrabbasso, sotto la direzione del Maestro Cesare Depaulis hanno proposto un programma dal titolo “Giro del Mondo col Mandolino” suscitando l’entusiasmo dei presenti. Veniva tra l’altro celebrato il 110° anniversario di fondazione dell’Euterpe, istituzione musicale matuziana risalente, appunto, al 1909. Significativa anche breve la cerimonia con cui il Generale dell’Arma dei Carabinieri Attilio Panizzi, discendente ed omonimo dell’antico Maestro dell’Euterpe, è stato nominato Presidente Onorario con la consegna di una pergamena da parte del Presidente Freddy Colt e del Vice-Presidente Onorario Ninetto Silvano. Un pomeriggio intenso, ricco di emozioni e di buona musica. La galleria di immagini di Giorgio Amborno restituiscono alcuni momenti della riuscita manifestazione.

