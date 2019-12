Ottime prestazioni per la giovane nuotatrice sanremese che ha gareggiato nei 50 farfalla e 50 stile libero facendo registrare due primi posti nella sua categoria.

Sofia Allavena, atleta della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, ha partecipato, domenica 15 dicembre, al 1° Trofeo di Nuoto in Vasca Corta “Città di Alassio”, ultima gara del 2019, ma già valida per la stagione sportiva 2020 Fisdir.