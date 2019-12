I medici del Gaslini di Genova hanno ricostruito il cuore a una bambina di 21 mesi del Nord Italia affetta da una grave malformazione dalla nascita che in altri ospedali era stata ritenuta incorreggibile. La cardiopatia congenita è stata corretta, la bambina è stata dimessa con la prospettiva di una vita normale. Alla piccola, all’ospedale di Bergamo, era stato impiantato un pacemaker. Da allora la sua sopravvivenza è sempre stata legata ad apparecchiature per la respirazione. La bimba è stata operata dal dottor Giuseppe Pomè.

“Complimenti all’equipe del Gaslini che ha ricostruito il cuore alla piccola bambina di 21 mesi, un intervento eccezionale che ha permesso di salvare una vita quando altri ospedali avevano pensato che non si potesse più fare nulla”, ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Il Gaslini si conferma una volta ancora una delle eccellenze liguri e italiane, all’avanguardia in Europa, e noi siamo fieri di averlo a Genova. Alla piccola, che ora ha aspettative di vita normali, auguro un grosso in bocca al lupo e alla famiglia va il mio abbraccio. Non potevamo ricevere miglior regalo di Natale come quello di restituire la vita a una bambina”.