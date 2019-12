La scorsa domenica, 15 dicembre, ha portato una grande soddisfazione a chi segue le attività del Judo Club Sakura Arma di Taggia: nella classifica dei Campionati Regionali Liguri 2019 la Società si è classificata al secondo posto, dietro solo al Pro Recco, prestigiosa società della provincia genovese.

Al termine della gara, il Club di Arma di Taggia ha potuto contare sei campioni regionali, sette vice campioni e tre terzi classificati.

Gli atleti allenati dall’ istruttore Alessio Ferrigno già dai primi incontri avevano fatto sperare in un buon piazzamento: gareggiavano con grinta, senza farsi intimorire dai nomi degli avversari ed infondendo così un senso di sicurezza anche agli altri compagni.

Iniziavano i seniores portati in gara che erano tre, e, nelle proprie categorie di peso, si classificavano: Samuele Della Torre al primo posto, Alessio Bollo al secondo e David Rossi al settimo. Negli juniores, Mattia Cicala con molta decisione conquistava il secondo posto, mentre Riccardo Bollo, nonostante l’impegno, non riusciva a piazzarsi tra le prime posizioni.

Nei Cadetti, Lorenzo Rossi non si è smentito e si è qualificato al primo posto; dopo di lui si è piazzato Marco Biancheri mentre Diego Marrone e Lorenzo Graneri, pur gareggiando onorevolmente, non sono arrivati in zona medaglia.

Nelle Cadette, Elisa Antellini si classificava al terzo posto.

Negli Esordienti B altri tre Campioni Regionali: Edoardo Canavese, Leonardo Manetta. E Sofia Priori Viale, mentre Lucrazia Chiantore e Diana Gradinaru ottenevano un ottimo secondo posto, seguite da Maya Benvenuto che otteneva il bronzo.

Ultima categoria in gara a chiudere la giornata, quella degli Esordienti A, dove il Sakura otteneva un altro primo posto con Samuele Actis, seguito da Matteo Tirone e Carola Actis al secondo posto e da Giulia Magnaghi al terzo. Più sfortunati, ma non meno meritevoli per il comportamento tenuto nella gara, Giorgio Lullo e Giacomo Rossi.

Gli atleti sono stati seguiti durante tutta la gara dall’istruttore Alessio Ferrigno che li allena costantemente ed il M° Ben.to Alberto Ferrigno, Direttore Tecnico del Club, ha commentato: “E’ stata una bellissima gara, gli atleti si sono comportati egregiamente ed abbiamo avuto la soddisfazione di salire sul secondo gradino del podio. Lorenzo Rossi inoltre è stato premiato dal Comitato Regionale Ligure Fijlkam – Judo per l’attività svolta ed i risultati riportati nell’anno 2019. Ora le vacanze natalizie ci permetteranno di allenarci con grande impegno, ma con serenità, pur senza dimenticare che, con gennaio, le gare saranno nuovamente alle porte e non potremo perdere la concentrazione”.



CLASSIFICA ATLETI:1° CLASSIFICATI E CAMPIONI REGIONALI 2019:

– Samuele Della Torre – Lorenzo Rossi – Edoardo Canavese – Leonardo Manetta – Sofia Priori Viale – Samuele Actis



2° CLASSIFICATI:

Alessio Bollo – Mattia Cicala – Marco Biancheri – Diana Gradinaru – Lucrizia Chiantore – Carola Actis – Matteo Tirone



3° CLASSIFICATI: Elisa Antellini – Maya Benvenuto – Giulia Magnaghi



CLASSIFICA PRIME CINQUE SOCIETA’:

1° Pro Recco

2° Judo Club Sakura Arma Di Taggia

3° Budo Semmon Gakko Genova

4° Sharin Savona

5° O.K. Club Imperia