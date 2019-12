“Il 70° Festival è entrato nel vivo, ma io non sono agitato, sono felice. Fosse per me mi sarei trasferito a Sanremo già due mesi fa” dice Amadeus, primo conduttore a fare la conferenza stampa al Teatro Ariston in occasione della presentazione di “Sanremo Giovani”. Domani su Rai1 saranno scelti i 8 finalisti tra le Nuove Proposte a febbraio (4-8 febbraio). I nomi dei Big saranno svelatii 6 gennaio durante I Soliti Ignoti. “La mia playlist di 22 è pronta. Almeno dieci sono rimasti fuori con dispiacere” dice Amadeus.

Tra le novità Al Bano e Romina Power super ospiti di Sanremo 2020, mentre durante “VivaAsiago10!” Fiorello ha annunciato che Jovanotti non sarà al Festival.

