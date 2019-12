Il Dipartimento Interregionale della LND ha effettuato il sorteggio e ufficializzato gli orari e il calendario delle due semifinali di Coppa Italia di serie D. La Sanremese giocherà la prima gara in casa allo stadio Comunale contro la Folgore Caratese mercoledì 29 gennaio alle 14.30. Il ritorno si giocherà in trasferta mercoledì 12 febbraio.

Il ritorno si giocherà in trasferta mercoledì 12 febbraio