Attilio Satta, 54enne comandante della Polizia Municipale di Bordighera, è stato assolto dall’accusa di lesioni aggravate ai danni dell’ex convivente. La donna aveva accusato Satta di averla colpita ad una gamba con il monopattino della bimba nata dalla loro relazione, durante una discussione. Per un’ecchimosi ad una gamba le era stata diagnosticata una prognosi di 7 giorni, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

