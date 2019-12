ORE 10:00 Bordighera Piazza del Mercato coperto; ORE 12:00 Ventimiglia Via Vitt. Veneto altezza giardini pubblici; ORE 14:00 Vallecrosia Solettone sud (pista di pattinaggio); ORE 16:00 Camporosso Piazza Garibaldi.

Il gruppo trasversale #Buonavoglia, annuncia che tutto è pronto per il grande evento denominato Babbo Natale Express, che si terrà domenica 22 dicembre. Questa manifestazione è stata organizzata dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e dall’ACEB Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso con il patrocinio dei 4 comuni costieri: Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera. Il treno con 20 Babbo Natale, si fermerà nelle seguenti stazioni dove verranno distribuiti giocattoli a tutti i bambini presenti:

