Un pensionato di 75 anni, pescatore dilettante, è morto questo pomeriggio dopo essere caduto in mare a Lavagna, nei pressi della foce del fiume Entella. Alcune persone hanno visto il corpo in mare e hanno chiamato i soccorsi. Resta da chiarire se l’anziano abbia avuto un malore prima di cadere o se abbia perso l’equilibrio.

