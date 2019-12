Nei mesi scorsi, infatti, la società del presidente Savarino si è affiliata alla Sampdoria, il che comporta anche scambi di conoscenze tra i tecnici, valutazioni sui giocatori e così via. Nella foto un gruppo di giovani granata con gli allenatori delle due società.

Alcuni tecnici della Sampdoria, guidati da Luca Oddone, nei giorni scorsi si sono recati al Morel per concretizzare i rapporti tra il club genovese e il Ventimiglia Calcio.