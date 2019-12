Stamani sarà effettuata l’autopsia sul bimbo di soli 2 mesi morto a Ventimiglia nella notte tra venerdì e sabato. Le due possibili spiegazioni sarebbero un incidente durante il sonno o cause naturali. A fronte di quanto emerso dalle indagini per la Procura la morte del piccolo non è dovuta a condotte internazionali di altre persone. I genitori, originari dell’Est Europa, lavorano da anni a Ventimiglia ed hanno altri due figli, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

