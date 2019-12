E’ stata confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Genova la condanna all’ergastolo per Alessio Alamia, il ragazzo di 22 anni che il 7 aprile 2017 uccise nella sua casa di Pietra Ligure (Savona) la ex fidanzata Janira D’Amato, 21 anni ( nella foto ), con 49 coltellate. L’omicida è stato condannato all’ergastolo con l’aggravante della premeditazione, mentre è stato assolto dal reato di stalking.

