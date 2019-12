Si sono ubriacati a scuola, forse durante la ricreazione, e sono finiti in ospedale, al pronto soccorso del Galliera. I tre studenti, due ragazzi e una ragazza tra i 15 e i 16 anni, non si reggevano in piedi: avevano bevuto un superalcolico acquistata in un supermercato. “L’ episodio deve far scattare un campanello d’allarme a famiglie e scuola” spiega all’Ansa il primario del pronto soccorso del Galliera, Paolo Cremonesi.

Correlati