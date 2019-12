Organizzata dalla compagnia Arcieri di Antibes (Francia), si è svolta la gara sui 18 metri con la partecipazione di 6 arcieri dell’Archery Club Ventimiglia. La gara si è svolta in 2 turni, mattino e pomeriggio, con la partecipazione di circa 200 arcieri provenienti dalla costa azzurra, dalle alpi marittime francesi, dalla provincia di Savona e dell’Archery Club Ventimiglia. Ecco i risultati:

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta