Il Comune di Sanremo comunica che giovedì 19 e venerdì 20 dicembre l’ ufficio anagrafe rimarrà chiuso al pubblico per l’avvio delle operazioni di subentro nell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.

