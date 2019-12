Da settembre 2020 a Sanremo i 300 alunni delle medie Pascoli in corso Cavallotti, che ora studiano in un prefabbricato per l’inagibilità dell’edificio, potranno tornare nella loro sede. I tecnici dell’università di Genova hanno dichiarato agibile parte il piano terra, a fronte di interventi di messa in sicurezza relativi a quattro pareti. Entro l’estate 2020 dovrebbe, inoltre, terminare la costruzione di un nuovo plesso scolastico, nella zona dell’ex mercato dei fiori, in cui saranno spostati gli studenti delle superiori.

