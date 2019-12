A Sanremo alla Foce ignoti hanno messo a segno un furto ai danni di un noto negozio di abbigliamento sull’Aurelia con un bottino di 20 mila euro. I ladri hanno aperto un buco tra un vicolo ed il negozio di parrucchiera “Chez Dada”, poi una volta entrati, hanno fatto un secondo foro per accedere al negozio. Il titolare Ugo Cartotto ha allertato i Carabinieri che ora stanno cercando di identificare i ladri, esaminando anche i filmati della videosorveglianza, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

