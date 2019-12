Con l’apertura della piscina Cascione ad Imperia si ripropongono i corsi di nuoto sincronizzato. In occasione dell’Open Day, si invitano tutte le persone che vogliono provare questa meravigliosa disciplina, fatta di tante preparazioni artistiche/sportive quali: nuoto, apnea, ginnastica artistica, danza e…spirito di gruppo da eseguire in armonia a presentarsi sabato 21 e domenica 22 dalle 14 alle 17. L’associazione Aquamica vorrebbe estendere a tutta la provincia di Imperia la possibilità di frequentare i corsi di nuoto sincronizzato e da gennaio 2020 sarà possibile farlo anche presso la piscina di Bordighera. Per ulteriori informazioni scrivere a: aquamica.asd@gmail.com

