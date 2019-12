Secondo il report Istat “Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della popolazione residente” riferito al 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono state 157 mila, in aumento dell’1,2% rispetto al 2017. Rispetto alla popolazione italiana residente nelle province, sono Imperia e Bolzano (entrambe 3,6 per 1.000), seguite da Vicenza, Trieste e Isernia (3,1 per 1.000) ad avere i tassi di emigratorietà più elevati. Il Regno Unito è il Paese che accoglie la maggioranza degli italiani emigrati (21 mila) davanti a Germania (18 mila), Francia (14 mila), Svizzera (10 mila) e Spagna (7 mila).

