Ieri, 16 dicembre, a Imperia il presidente del Comitato San Giovanni, Marco Podestà, accompagnato dai vice presidenti Guido Marchese, Toni Corbeddu e da alcuni soci hanno incontrato l’Associazione a Piccoli Passi di Imperia a cui è stata donata una targa simbolica.

Parte dei proventi della festa di San Giovanni del 2019, nell’ottica di solidarietà in cui da quasi 40 anni opera il Comitato, è stata devoluta alla neonata associazione dedicata ad aiutare i genitori di bambini con disturbo dello spettro autistico. La donazione è stata effettuata sotto forma di materiale per il centro, che raccoglie competenze e professionisti per seguire i soggetti autistici in tutta l’età evolutiva al fine di renderli più autonomi possibili.

Per Ineja è una grande soddisfazione poter sostenere la realtà di “A piccoli passi”e poter contribuire al suo progetto.