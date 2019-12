In provincia di Genova è crollata la strada provinciale 15 del Brugneto nel Comune di Propata nei pressi del bivio per Caprile. La strada era già stata chiusa da due settimane dopo che i tecnici avevano notato che il maltempo aveva danneggiato il muro che sostiene la strada e che fa da argine al torrente.

