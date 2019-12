Roberto Benigni ha annunciato la propria presenza al Festival di Sanremo 2020 durante la trasmissione “Che tempo che fa”, dicendo: “Sanremo per me è un’altra fiaba, una favola. E’ la festa degli italiani più bella”. Sul palco dell’Ariston Benigni presentò il Festival di Sanremo nel 1980. In seguito partecipò alla manifestazione come ospite nel 2002 (quando interpretò il Giudizio Universale in chiave politica), nel 2009 ed infine nel 2011 (quando entrò sul palco in sella ad un cavallo e commentò l’Inno di Mameli).

