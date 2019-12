E’ stata espressa dall’assessore regionale Marco Scajola dopo l’approvazione in consiglio regionale. La norma prevede la creazione di una Consulta regionale che sostenga e promuova tutte le iniziative di interesse dei lavoratori frontalieri. Soprattutto la Legge definisce, riconosce e valorizza i lavoratori frontalieri liguri. “Finalmente- ha detto Scajola – i lavoratori frontalieri saranno più tutelati e seguiti dalle istituzioni. E’ stato un lungo lavoro condiviso con il FAI, Frontalieri Autonomi Intemeli che ringrazio. Continueremo a sostenerli con atti concreti”.

