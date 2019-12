Venerdì pomeriggio si è concluso il ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Il protagonista è stato Luigino Maccario, storico del territorio, che ha presentato l’interessante e approfondita ricerca sulle tradizioni del Natale nel territorio intemelio, conferenza che ha riscosso un ampio consenso sottolineato dalle numerosissime domande che hanno seguito la dotta relazione.

