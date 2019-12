Per le prossime festività la Sezione Soci Coop Liguria di Ventimiglia organizza la “Festa di Natale” che si svolgerà il prossimo mercoledì 18 dicembre alle 15,30 nella sala del dopolavoro ferroviario 1° piano, di piazza della Stazione, a Ventimiglia. Pomeriggio in piacevole allegria in compagnia di Carlo Gallinella, Primo Florio e Saverio Rotondaro con una ricca tombolata con prodotti a marchio Coop. Ingresso libero e gratuito. Al termine, rinfresco e brindisi augurale.

Correlati