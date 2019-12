L’associazione Scuola di Pace, in collaborazione con la Chiesa Evangelica Valdese, invita a partecipare all’evento

FUGGO… QUINDI ESISTO

per celebrare la XIX Giornata Internazionale del Migrante e del Rifugiato. Sarà un incontro senza discorsi di circostanza, un ritrovarsi scandito da testimonianze, preghiere, poesie, danze e canzoni, in una sorta di empatico abbraccio con coloro che si mettono in cammino alla ricerca di una vita degna.

L’appuntamento è per mercoledì 18 dicembre alle 17, presso la Chiesa Valdese di Vallecrosia, in Via Colonnello Aprosio, 255.

Al termine verrà offerto il tè della pace.

