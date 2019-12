Sono 50 gli indagati nell’inchiesta della Procura di Roma e della Finanza per anomalie nei rimborsi spese dei dipendenti Rai durante la settimana del Festival tra il 2013 ed il 2015. L’ipotesi di reato è di truffa ai danni dello Stato per 100 mila euro. Almeno una mezza dozzina potrebbero essere gestori di ristoranti ed alberghi sanremesi. Tra loro l’unico nome emerso è quello di Matteo Paracchini, cognato del sindaco Biancheri, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati