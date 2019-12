A Sanremo la rotatoria della Foce ha iniziato a delinearsi 7 mesi fa, dopo l’eliminazione del distributore. Ora occorre rifare l’impianto di illuminazione tra corso Matuzia e corso Inglesi e di modificare la linea aerea dei filobus. Per i lampioni sarà la spesa sarà di circa 65 mila euro, per la linea filoviaria 223 mila euro. In totale il costo dell’opera è di 745 mila euro, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

