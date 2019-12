Provengono dall’Islanda, dopo aver percorso oltre 5 mila chilometri, le orche che da due settimane stazionano davanti al porto di Pra a Genova. Si chiamano Riptide, Aquamarin e Dropi, assieme alla madre che nelle acque liguri ha perso il cucciolo, indicato con la sigla Sn114. E’ il primo riscontro in assoluto di orche che migrano tra Islanda e Italia. La sorprendente identificazione è stata realizzata dal team dei biologi di Menkab, Artescienza e Università di Genova, grazie alla collaborazione di Orca Guardians Iceland.

