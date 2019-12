In provincia di Imperia le badanti (1645) sono ormai diventate più numerose delle colf (1635). A causa della crisi economica sono sempre più le italiane che si dedicano a questo tipo di lavoro. Anche il sommerso ed il lavoro nero sono in continua crescita, dato che avrebbe raggiunto il 58% (sarebbero almeno 1700 in provincia), come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

