Ieri mattina, intorno alle ore 11, un poliziotto, libero dal servizio, mentre stava facendo footing sul lungomare Vespucci ha notato una macchina, parcheggiata e con i finestrini anteriori completamente abbassati.

Insospettito, si è avvicinato e ha visto che all’interno, al posto di guida, sedeva un uomo, con i pantaloni aperti, parzialmente abbassati e i genitali esposti, intento a compiere atti di autoerotismo.

L’agente subito ha contattato la Sala Operativa chiedendo l’ausilio di una pattuglia, monitorando nel frattempo i movimenti del soggetto.

Gli agenti della Squadra Volante hanno identificato l’uomo, sanremese di 37 anni, gravato da alcuni precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti e lesioni personali.

Gli operatori, dunque, hanno accompagnato l’uomo in Questura per i susseguenti atti e, data la sua condotta, lo hanno denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravato dalla circostanza che il fatto era commesso nelle vicinanze del Parco Urbano, un luogo, in particolare la domenica mattina, frequentato da famiglie con bambini, con il concreto pericolo pertanto che minori potessero assistere alla inappropriata condotta.

Correlati