Sabato 21 dicembre e domenica 22 dicembre si giocherà il Garofano d’Oro & d’Argento, gara storica del Club, una 36 buche medal per la prima categoria (0/15) e una 36 buche stableford per la seconda categoria (16/36).

Pro Am Frantoiani d’Olio 36 buche medal, 2 ris. su 4 – Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre 2019

Sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre si è giocata la Pro Am Frantoiani d’Olio, una 36 buche medal con squadre composte da un Professionista e tre dilettanti.

