L’Asd Taggia Calcio annuncia di aver trovato l’accordo con il calciatore Andrea Salmaso per la seconda parte della stagione 2019-2020. Andrea, esterno offensivo classe 2001, torna al Marzocchini dopo aver trascorso i primi sei mesi nelle fila dell’Imperia nel campionato di Eccellenza. Il Presidente Ghu e tutta la Dirigenza fanno ad Andrea un grosso in bocca al lupo.

