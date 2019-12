Luca Perrone è un artista totale. Se è vero che il 22 dicembre alle ore 15.30 presenterà all’ex Chiesa Anglicana la sua seconda silloge poetica, dal titolo perentorio “Vivi e lascia morire” (Infinito edizioni 2019), lo è altrettanto che si presentò al pubblico, per la prima volta, nel lontano 2004, con una suggestiva personale di pittura neoespressionista. L’artista è anche compositore, musicista e cantante, traduttore; fervido, vulcanico ed eclettico animatore culturale. In occasione della presentazione, un vero e proprio happening, Piero Fullone accompagnerà alla chitarra letture e canti.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta