Ieri pomeriggio il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci si sono recati al Trauma Center e Emergenza Chirurgica dell’ospedale Policlinico San Martino, diretto dal dottor Luca Berardi, a fare visita all’operaio rimasto contuso ieri durante le attività nel cantiere per la costruzione del nuovo viadotto.

