I responsabili del Centro Federale Figc di Alassio hanno fatto visita al Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy. “Ottimo allenamento, al campo Zaccari a Camporosso, per le leve 2006, 2007 e 2008 e la sezione femminile che hanno seguito le direttive del mister Dessì, coadiuvato dai mister Aurisano, Anzalone, Busacca e dal direttore Lapa– fa sapere la società biancorossa – Si è tenuto poi un incontro con i responsabili federali e i genitori dei ragazzi. Era presente anche la psicologa federale. E’ stata una bellissima esperienza per i nostri tesserati”.

