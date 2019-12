Le ragazze biancorosse, allenate da Ivan Busacca, hanno superato il Levante Pegliese per 5-2 grazie alla tripletta di Lercari e alle reti di Khelif e Marcucci.

